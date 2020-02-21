Не прошло и суток: Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах
Как передает RegioNews, ссылаясь на издание Zik, об этом сообщил начальник медицинского центра Александр Блинов.
По его словам, она контактировала с медиками, которые работают в боксе.
"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", – рассказал Блинов.
При этом он добавил, что Скалецкая планирует вернуться в медцентр, для нее обустроят место в отдельном здании.
В пресс-службе Кабмина подтвердили, что "Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не осталась. Она будет принимать участие в брифинге в 15:00".
Напомним, 20 февраля после того, как в медцентр "Новые Санжары" поселили эвакуированных из Китая украинцев, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с ними 14 дней.
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