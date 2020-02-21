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21 февраля 2020, 14:57 41

Не прошло и суток: Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах

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21 февраля 2020, 14:57 41
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая накануне вечером заявила, что решила присоединиться к эвакуированным в Новых Санжарах, досрочно покинула территорию медицинского центра
Фото: facebook/zoryana.chernenko
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая накануне вечером заявила, что решила присоединиться к эвакуированным в Новых Санжарах, досрочно покинула территорию медицинского центра

Как передает RegioNews, ссылаясь на издание Zik, об этом сообщил начальник медицинского центра Александр Блинов.

По его словам, она контактировала с медиками, которые работают в боксе.

"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", – рассказал Блинов.

При этом он добавил, что Скалецкая планирует вернуться в медцентр, для нее обустроят место в отдельном здании.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, что "Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не осталась. Она будет принимать участие в брифинге в 15:00".

Напомним, 20 февраля после того, как в медцентр "Новые Санжары" поселили эвакуированных из Китая украинцев, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что проведет вместе с ними 14 дней.


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