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20 февраля 2020, 14:36 11

Минздрав: в Украине нет подтвержденных случаев коронавируса

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20 февраля 2020, 14:36 11
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В Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19
Фото: twitter/XHNews
В Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом RegionNews сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

"Сегодня, 20 февраля, злоумышленниками распространяется ложная информация о якобы лабораторно подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине. Эта информация не соответствует действительности и является откровенным фейком и спланированной провокацией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Министерство получило информацию, что некоторые учреждения получили письмо с ложной информацией о COVID-19 вроде с почты info@moz.gov.ua.

"Сейчас министерством ведутся работы по установлению этого факта. Также обращаем ваше внимание - не открывайте архивы и другие добавленные файлы в подобных письмах. Вероятно они инфицированы компьютерным вирусом", - добавили в пресс-службе.

Также в Минздраве призвали СМИ и граждан сохранять спокойствие, проверять информацию и соблюдать информационной гигиены.

Напомним, утром 20 февраля самолет специального рейса из китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, после чего прилетел в Харьков.

Президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".


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