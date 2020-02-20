Минздрав: в Украине нет подтвержденных случаев коронавируса
Об этом RegionNews сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
"Сегодня, 20 февраля, злоумышленниками распространяется ложная информация о якобы лабораторно подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине. Эта информация не соответствует действительности и является откровенным фейком и спланированной провокацией", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Министерство получило информацию, что некоторые учреждения получили письмо с ложной информацией о COVID-19 вроде с почты info@moz.gov.ua.
"Сейчас министерством ведутся работы по установлению этого факта. Также обращаем ваше внимание - не открывайте архивы и другие добавленные файлы в подобных письмах. Вероятно они инфицированы компьютерным вирусом", - добавили в пресс-службе.
Также в Минздраве призвали СМИ и граждан сохранять спокойствие, проверять информацию и соблюдать информационной гигиены.
Напомним, утром 20 февраля самолет специального рейса из китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, после чего прилетел в Харьков.
Президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".
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