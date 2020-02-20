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20 февраля 2020, 10:39 48

У Авакова подтвердили, что украинцев из Уханя разместят на Полтавщине

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20 февраля 2020, 10:39 48
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Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области
Фото: ОПУ
Специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области

Как сообщили RegionNews в пресс-службе МВД, по прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта.

"Специальным транспортом ДСНС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены к месту карантина.
В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности!,- отметили в МВД.

В МВД добавили, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в м. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.


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