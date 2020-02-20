У Авакова подтвердили, что украинцев из Уханя разместят на Полтавщине
Как сообщили RegionNews в пресс-службе МВД, по прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта.
"Специальным транспортом ДСНС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены к месту карантина.
В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности!,- отметили в МВД.
В МВД добавили, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в м. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.
- 13:12 20 февраля В Киеве начала работу группа экспертов МВФ
- 13:10 20 февраля Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев
- 12:56 20 февраля Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ
- 12:50 20 февраля Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 февраля Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)
- 12:34 20 февраля В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 08:19 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции