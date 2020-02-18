У Путина отреагировали на наступление боевиков на Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после можно будет делать выводы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после можно будет делать выводы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Как сообщает RegioNews, по его словам, в Кремле не знают, что могло спровоцировать этот бой, но РФ видела сообщения о жертвах с двух сторон. В связи с этим Кремль "выражает сочувствие". Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бой на Донбассе и заявил, что СНБО будет принимать решение о дальнейших шагах. Утром во вторник, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Журналист Юрий Бутусов написал, что таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года. Также СМИ писали, что погибли 4 украинских военных, 6 ранены.



В штабе ООС сообщили, что погиб один и ранены четверо украинских бойцов.

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