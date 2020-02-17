Разумков отчитал нардепов за кофе и телефоны в зале заседаний

В понедельник, 17 февраля, спикер Верховной рады во время заседания согласительного совета парламента рассказал, какие жалобы на поведение депутатов он слышит от людей

В понедельник, 17 февраля, спикер Верховной рады во время заседания согласительного совета парламента рассказал, какие жалобы на поведение депутатов он слышит от людей

Как сообщает RegioNews, он рассказал об обращении одной учительницы, которая сказала, что имеет приблизительно такой же, как и у нардепов рабочий день. Однако, она в рабочее время не имеет возможности заниматься собственными делами и спросила, почему депутаты могут себе это позволить "Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали", - сказал Разумков, упомянув рапивание кофе и занятие посторонними делами во время рассмотрения законопроектов. Напомним, нардер от Слуги народа Николай Тищенко снимал сториз в зале Рады и забыл проголосовать. Перед этим другого "слугу" поймали за просмотром сериала в зале Рады. Пока у трибуны происходили стычки и блокирование, нардеп удобно расположился в кресле с ноутбуком и смотрел фильм.

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