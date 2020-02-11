СБУ пришла с обысками в "Киевметрострой"

Следователи и оперативные работники СБУ 11 февраля совершают многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанк" и ряда частных структур

Фото: metrobud.kiev.ua

Следователи и оперативные работники СБУ 11 февраля совершают многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанк" и ряда частных структур