СБУ пришла с обысками в "Киевметрострой"
Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Согласно сообщению, данные структуры, вероятно, задействованны в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.
В частности, речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киев.
При этом в Офисе напомнили, что 16 января 2020 года по ходатайству Офиса Генпрокурора судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка метро.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
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