Украина впервые сбила российский реактивный дрон "Герань" боевым лазером
В Украине впервые применили боевой лазер для уничтожения российского реактивного беспилотника типа "Герань"
Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов, передает RegioNews.
Он опубликовал видео первых результатов работы лазерных установок противовоздушной обороны Blysk в боевых условиях.
По его словам, боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые уничтожил реактивный беспилотник "Герань".
Разработкой лазерных систем ПВО занимается компания Carmine Sky. Технология развивается в рамках государственной программы "Частная ПВО".
Сергей Бескрестнов отметил, что в Украине сразу несколько компаний работают над созданием лазерных систем противовоздушной обороны. В то же время он подчеркнул, что такие технологии сложны и требуют значительных финансовых вложений.
По его словам, сейчас говорить о серийном производстве лазерных установок еще рано. Продолжаются испытания, в ходе которых системы используются для защиты объектов критической инфраструктуры.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Андрей Лебеденко рассказал, что у Украины будет лазерное оружие. По его словам, с помощью таких технологий можно лучше сбивать враждебные цели.