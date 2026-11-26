Скриншот с видео

Об этом сообщил советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов, передает RegioNews.

Он опубликовал видео первых результатов работы лазерных установок противовоздушной обороны Blysk в боевых условиях.

По его словам, боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые уничтожил реактивный беспилотник "Герань".

Разработкой лазерных систем ПВО занимается компания Carmine Sky. Технология развивается в рамках государственной программы "Частная ПВО".

Сергей Бескрестнов отметил, что в Украине сразу несколько компаний работают над созданием лазерных систем противовоздушной обороны. В то же время он подчеркнул, что такие технологии сложны и требуют значительных финансовых вложений.

По его словам, сейчас говорить о серийном производстве лазерных установок еще рано. Продолжаются испытания, в ходе которых системы используются для защиты объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Андрей Лебеденко рассказал, что у Украины будет лазерное оружие. По его словам, с помощью таких технологий можно лучше сбивать враждебные цели.