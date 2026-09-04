Фото: полиция

ДТП произошло 3 сентября около 09:10 на улице Ровенской в Вараше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

62-летний житель Хмельницкого на грузовике Opel, перевозившем оконные изделия, поворачивал налево и столкнулся с автомобилем Audi A4 под управлением 25-летнего жителя Вараша.

От удара Audi по инерции врезалась в Mercedes под управлением 26-летнего жителя села Сопачев.

Грузовик Opel перевернулся на внедорожник Range Rover, водительницей которого была 47-летняя жительница Вараша.

В результате аварии травмы получили водитель и 29-летний пассажир Audi: у водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у пассажира – перелом носа и иссечение лица.

Предварительно, все водители были трезвыми.

Напомним, ночью 2 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине автомобиль Toyota Camry врезался в дерево. В результате удара погибли два человека.