Бровары на Киевщине накрыл дым: в городе ухудшилось качество воздуха

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Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

По результатам круглосуточного мониторинга, основным загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Специалисты советуют закрыть окна, по возможности меньше находиться на улице и пить достаточно воды.

В то же время уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Мониторинг качества воздуха проводится на 15 пунктах наблюдения в населенных пунктах области.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, российские войска атаковали Бровары в Киевской области. По данным городского головы Броваров Игоря Сапожко, в результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.