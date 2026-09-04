Бровары на Киевщине накрыл дым: в городе ухудшилось качество воздуха
В Броварах Киевской области 4 сентября зафиксировали ухудшение состояния атмосферного воздуха
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.
По результатам круглосуточного мониторинга, основным загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.
Специалисты советуют закрыть окна, по возможности меньше находиться на улице и пить достаточно воды.
В то же время уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.
Мониторинг качества воздуха проводится на 15 пунктах наблюдения в населенных пунктах области.
Напомним, в пятницу, 4 сентября, российские войска атаковали Бровары в Киевской области. По данным городского головы Броваров Игоря Сапожко, в результате удара на территории одного из предприятий вспыхнул пожар.