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02 вересня 2026, 17:46

Уночі ворог масовано атакував енергетику Одещини: без світла залишилися понад 350 тисяч родин

02 вересня 2026, 17:46
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Фото: ДТЕК
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У ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних об’єктах енергетики Одеської області

Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, передає RegioNews.

Через атаку тимчасово без електропостачання залишилися понад 350 тисяч родин Одеського району, зокрема частина Одеси. Також виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

Щойно безпекова ситуація дозволила розпочати роботи, енергетики ДТЕК почали відновлювати електропостачання. Наразі світло вже повернули до 177 тисяч осель.

Внаслідок атаки також пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі. Зокрема, пошкоджені транспорт та офісне приміщення компанії.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", — повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, що російські війська протягом останніх кількох днів тричі атакували енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів суттєво пошкоджене обладнання.

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