Росія атакувала Одеську ТЕЦ: "Нафтогаз" оцінює наслідки удару
Увечері 31 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Одеську теплоелектроцентраль — застосували ракети та безпілотники
Про це повідомила Група "Нафтогаз", передає RegioNews.
"Учора ввечері Росія атакувала Одеську ТЕЦ Групи Нафтогаз ракетами та дронами. Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів. Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки", — йдеться у повідомленні.
Наразі на території теплоелектроцентралі триває розбір завалів. Після завершення цих робіт фахівці оцінять технічний стан ТЕЦ та остаточні наслідки російського удару.
Нагадаємо, що російські війська 27 серпня вночі повторно атакували Херсонську теплоелектроцентраль. По території станції завдали удару чотирма керованими авіабомбами.