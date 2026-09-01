Нічний терор Одещини: пошкоджена інфраструктура, пункт пропуску "Орлівка" призупинив роботу
У ніч на 1 вересня російські війська завдали чергового повітряного удару по території Одеської області. Під обстрілами опинилися Одеса та Ізмаїльський район
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та Ізмаїльську РДА.
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура. На щастя, ніхто не постраждав.
В Ізмаїльському районі росіяни знову атакували прикордонну інфраструктуру. Через наслідки обстрілу міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив свою роботу.
На місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення.