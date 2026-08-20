Фото: ОВА

У ніч на 21 серпня російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки у кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишаються близько 13 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

На іншій локації через обстріл спалахнули два причепи вантажівок із продуктами харчування. Вогнеборці повністю ліквідували пожежі.

На щастя, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Кількість загиблих зросла до 12 людей.