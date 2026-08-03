Страшна трагедія на Одещині: мати на смерть переїхала власного однорічного сина

Фото: поліція Одеської області

В Одеському районі в одному з сіл Біляївської громади жінка виїжджала із двора будинку та наїхала на свою 1-річну дитину

Про це повідомили в ГУНП Одещини, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, попередньо встановлено, що 38-річна водійка автомобіля "Mercedes Vito", виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього.

Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.

Нагадаємо, що у Кореччині Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув молодий мотоцикліст. Смертельна аварія сталася вночі 3 серпня близько 01:00 у селі Устя на вулиці Шевченка.