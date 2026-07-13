Наслідки удару по Одесі: кількість поранених зросла, знищені та пошкоджені 17 автобусів
В Одесі тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Внаслідок атаки на території одного з міських автопарків спалахнула пожежа, яка знищила 6 пасажирських автобусів. Окрім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 11 автобусів і 6 легковиків.
Також уражена територія санаторія, зокрема, будівля закладу.
Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Двоє цивільних отримали поранення на території автопарку, ще двоє – на території санаторію.
Рятувальники ліквідували пожежі.
На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про трьох постраждалих чоловіків в Одесі. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.