Фото: ОВА

В Одесі тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки на території одного з міських автопарків спалахнула пожежа, яка знищила 6 пасажирських автобусів. Окрім цього, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 11 автобусів і 6 легковиків.

Також уражена територія санаторія, зокрема, будівля закладу.

Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Двоє цивільних отримали поранення на території автопарку, ще двоє – на території санаторію.

Рятувальники ліквідували пожежі.

На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про трьох постраждалих чоловіків в Одесі. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.