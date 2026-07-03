В Киеве за 25 тысяч долларов продавали должности в СБУ

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В Киеве судили мужчину, продававшего должности в СБУ. Он предлагал клиенту "помощь" за 25 тысяч долларов

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

У мужчины были связи среди сотрудников СБУ. Впоследствии он стал говорить знакомым, что может помочь трудоустроиться туда. Одной женщине он заявил, что может "помочь" ее найму устроиться на работу в СБУ за 25 тысяч долларов. При этом 15 тысяч долларов он просил авансом.

Женщина обратилась к правоохранителю. Злоумышленника заполучили после передачи денег. Впоследствии он признал вину и пошел на соглашение с прокурором. Известно, что он раскаялся и перечислил 605 тысяч гривен на ВСУ.

Суд назначил наказание в размере 626 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее СБУ сорвала попытку РФ интегрировать свою агентку в Вооруженные Силы Украины. Задержана психологиня-фрилансерша, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в один из районных ТЦК на Харьковщине.