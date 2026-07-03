Предал товарища врагу: ГБР разоблачило бывшего пленного, из-за которого замучили офицера

Фото: ДБР

Сотрудники ДБР при содействии СБУ и руководства Национальной гвардии разоблачили военнослужащего, который во время пребывания в плену сотрудничал с врагом, что привело к гибели украинского офицера

Об этом сообщили в ДБР, передает RegioNews .

По данным следствия, военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов", попав в плен в 2022 году, отправился на сотрудничество с администрацией колонии и спецслужбами РФ.

Следствие установило, что подозреваемый систематически передавал врагу информацию о других украинских военнопленных. В частности, он выдал врагу сведения о начальнике медицинской службы "Азова", его служебной деятельности и других данных. Следствием этой измены стали систематические пытки и жестокое обращение со стороны окупантов, что в конечном итоге привело к смерти украинского офицера.

Кроме того, установлено, что находясь в плену, фигурант добровольно выразил желание вступить в ряды ПИК "Вагнер", однако не успел реализовать это намерение, поскольку был возвращен в Украину во время обмена.

Основанием для сообщения о подозрении стали показания украинских военнослужащих, находившихся в одной колонии с подозреваемым, а также результаты следственных действий и экспертиз.

В настоящее время действия военнослужащего квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 431 (совершение военнослужащим в плену действий в ущерб другим пленникам ради собственного снисходительного отношения со стороны врага);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пособничество в пытках);

ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 (покушение на коллаборационную деятельность).

Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что правоохранители заочно сообщили о подозрении гражданину Украины в государственной измене. По данным следствия, преступление было совершено в условиях военного положения.