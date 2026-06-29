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29 июня 2026, 17:30

Дело о взятке в КГГА: подозреваемый признал вину и передал ВСУ 9 млн грн

29 июня 2026, 17:30
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Чиновник КГГА, подозреваемый в получении 1,2 млн грн от победителя тендера, признал вину и перечислил на нужды ВСУ 9 млн грн

Про це повідомила Київська міська прокуратура, повідомляє RegioNews .

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности в отношении директора коммунального некоммерческого предприятия КГГА, которого в феврале 2026 года задержали при получении 1,2 млн грн за оказание влияния на директоров школ.

В декабре 2025 года коммунальное предприятие в сфере образования объявило тендер на закупку учебного оборудования на общую сумму 8,3 млн грн, победителем которого стало предприятие Житомирской области.

После этого представителю победителя сообщили, что он должен заплатить 15% стоимости заключенного договора. При получении 1,2 млн грн задержали руководителя коммунального предприятия.

В начале июня подозреваемый обратился к прокурору с ходатайством заключить соглашение о признании виновности, отметив об искреннем раскаянии, в подтверждение чего предоставил платежные инструкции об осуществлении благотворительного взноса в сумме 9 млн грн на поддержание ВСУ.

Обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд. Его действия квалифицированы как злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Последствиями заключенного соглашения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере неправомерной выгоды. То есть, государственный бюджет пополнится на 1,2 млн грн.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА . Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости".

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