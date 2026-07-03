Ужасное преступление в Сумской области: мужчина изнасиловал малолетнюю падчерицу, над которой имел опеку

Фото: Офис Генерального прокурора

39-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет независимо от его добровольного согласия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Установлено, что преступление произошло в г. Тростянец Сумской области в 2023 году.

В 2021 году подозреваемый женился на женщине, которая имела 11-летнюю дочь. Поскольку женщина является лицом с инвалидностью II группы, мужчина оформил над девочкой опекунство.

В ноябре 2023 года он изнасиловал падчерицу дома.

Через два года девочка решилась рассказать о пережитом своему знакомому. Молодой человек анонимно сообщил о факте изнасилования представителей общественной правозащитной организации.

Действия мужчины квалифицированы как изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Он находится под стражей без права на залог.

Напомним, что на Волыни 52-летний мужчина получил приговор. Он не раз насиловал 11-летнюю дочь.