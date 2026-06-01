В Днепропетровской области в результате взрыва погиб 27-летний старший лейтенант полиции Богдан Монахов. Еще один правоохранитель и двое гражданских мужчин получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Трагедия произошла днем 1 июня у частного домовладения в Покровской сельской общине Никопольского района.

По данным полиции, Богдан Монахов в настоящее время исполнял служебные обязанности. В результате взрыва он погиб.

Ранения также получили еще один полицейский и двое гражданских мужчин. Кроме того, взрывом поврежден служебный автомобиль и частное домовладение.

В полиции сообщили, что Богдану Монахову было 27 лет. Около шести лет он работал в полиции.

Службу начинал участковым в Томаковском отделении полиции, а в 2025 году прошел конкурс на должность полицейского офицера.

"Он больше всего стремился быть рядом с людьми и помогать им. Хотел, чтобы люди чувствовали себя защищенными, несмотря на жизнь в прифронтовом селе. Там, где раздаются взрывы и охотятся вражеские дроны, он оставался с людьми", — вспоминают о погибшем в полиции.

Правоохранители выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшего полицейского.

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области 28 мая двое детей пострадали в результате подрыва неизвестного предмета в лесополосе.