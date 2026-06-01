Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено пологове відділення лікарні та адміністративні будівлі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує RegioNews.

За його словами, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

На момент атаки у пологовому відділенні перебували шість породіль із немовлятами. Ще одна жінка саме народжувала дитину.

Попри пошкодження будівлі, пацієнтки, новонароджені діти та медичний персонал не постраждали.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Фахівці оцінюють пошкодження та відновлюють приміщення лікарні.

