Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено пологове відділення лікарні та адміністративні будівлі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує RegioNews.
За його словами, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.
На момент атаки у пологовому відділенні перебували шість породіль із немовлятами. Ще одна жінка саме народжувала дитину.
Попри пошкодження будівлі, пацієнтки, новонароджені діти та медичний персонал не постраждали.
Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Фахівці оцінюють пошкодження та відновлюють приміщення лікарні.
Нагадаємо, раніше РФ вдарила по пологовому будинку в Івано-Франківську.
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по ВільнянськуВсі новини »
01 червня 2026, 15:49Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
28 травня 2026, 11:49Обстріл Херсона: ворог влучив у дитячий майданчик, є загиблий та поранені діти
27 травня 2026, 20:23
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині чоловік вбив друга каменем
01 червня 2026, 22:35На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
01 червня 2026, 22:32У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю
01 червня 2026, 22:05У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35На Житомирщині підлітка вдарило струмом на залізниці
01 червня 2026, 21:15Трагедія біля приватного будинку: на Дніпропетровщині загинув молодий правоохоронець
01 червня 2026, 20:53Відзавтра на Тернопільщині на рік обмежать рух трасою М-19: водіям назвали об’їзди
01 червня 2026, 20:30На Прикарпатті чоловік напав на машину поліції
01 червня 2026, 20:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »