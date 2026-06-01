01 червня 2026, 21:29

Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено пологове відділення лікарні та адміністративні будівлі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує RegioNews.

За його словами, у медичному закладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

На момент атаки у пологовому відділенні перебували шість породіль із немовлятами. Ще одна жінка саме народжувала дитину.

Попри пошкодження будівлі, пацієнтки, новонароджені діти та медичний персонал не постраждали.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Фахівці оцінюють пошкодження та відновлюють приміщення лікарні.

Нагадаємо, раніше РФ вдарила по пологовому будинку в Івано-Франківську.

