Одесский район под ударом БпЛА: есть пострадавшие, повреждены дома и "Новая почта"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипер.

По его словам, в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты" и продовольственный магазин.

Также загорелось несколько частных автомобилей.

К сожалению, пока известно о четырех пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

На месте происшествия работают все соответствующие службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 27 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях.