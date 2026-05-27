27 травня 2026, 13:30

Одеський район під ударом БпЛА: є постраждалі, пошкоджено будинки і "Нову пошту"

Фото: Одеська ОВА
Вдень 27 травня ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти" та продовольчий магазин.

Також загорілися кілька приватних автомобілів.

На жаль, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
