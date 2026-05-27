Одеський район під ударом БпЛА: є постраждалі, пошкоджено будинки і "Нову пошту"

Фото: Одеська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти" та продовольчий магазин.

Також загорілися кілька приватних автомобілів.

На жаль, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях.