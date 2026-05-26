26 травня 2026, 10:07

Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси

Дмитро Тішко. Фото: Слідство.Інфо
Батьки судді Київського районного суду Одеси Дмитра Тішка зберігають мільйонні заощадження у російських банках, які працюють на території окупованого Криму та перебувають під міжнародними санкціями

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Журналісти, посилаючись на російські бази даних, встановили, що на рахунках подружжя Тішків у різні роки зберігалися значні суми:

  • у 2021 році – 2,6 млн рублів,
  • у 2022-му – 7,3 млн рублів,
  • у 2023-му – 5,8 млн рублів,
  • у 2024-му – близько 5 млн рублів.

Станом на початок 2025 року інформація про ці заощадження залишається актуальною.

При цьому журналісти зазначають, що офіційні доходи батьків судді не пояснюють походження таких сум. Батько судді працював у комунальному підприємстві в Керчі, підконтрольному окупаційній владі, а мати є пенсіонеркою, яка раніше працювала двірником.

Сам суддя Дмитро Тішко у коментарі журналістам заявив, що його батьки ніколи не працювали в окупаційних органах влади, однак відмовився відповідати на питання щодо рахунків у російських банках.

Також у розслідуванні зазначається, що Тішко нещодавно не пройшов співбесіду на посаду судді Одеського апеляційного суду – Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала його таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційній інстанції.

Журналісти нагадують, що суддя вже фігурував у резонансних справах, зокрема ухвалював рішення щодо підозрюваного у держзраді, який згодом втік та приєднався до бойовиків на окупованих територіях.

Окремо згадується рішення Тішка щодо майна, пов’язаного з російським генералом, яке спершу не було передано в управління АРМА, але згодом таки було передано після суспільного розголосу.

Також у матеріалі йдеться про можливі невідповідності у вартості нерухомості, придбаної родиною судді, яку досліджувала Громадська рада доброчесності.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що заступник директора ДБР Олексмндр Удовиченко живе в апартаментах за майже мільйон доларів. У декларації він вказав, що орендує квартиру в Голосіївському районі Києва.

