Ночная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 12, среди них – двое детей

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Число пострадавших в результате ночных российских обстрелов Киева возросло до 12 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

"12 пострадавших в столице в результате атаки врага. Среди раненых двое детей – 10-ти и 11-ти лет", – отметил он.

Кличко добавил, что четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Другим медики оказали помощь на месте.

Как известно, в ночь на 11 июля российские войска в очередной раз через неделю нанесли удар по Киеву. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 10 человек, среди которых один ребенок. Наибольшие повреждения в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.