В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус: пять человек госпитализированы

Фото: Национальная полиция

На Каменец-Подольщине правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которой травмировались 5 человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 июля около 14:50 на автодороге "Житомир – Черновцы" между селами Гавриловцы и Ходоровцы Каменец-Подольского района.

Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Dacia Logan под управлением 71-летнего жителя Каменец-Подольского и пассажирского автобуса "Mercedes-Benz 413", за рулем которого находился 59-летний житель поселка Новая Ушица.

После столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии травмировались пять пассажиров автобуса – 18-, 75-, 78-летние женщины, 69-летний мужчина и 14-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту ДТП следователи Каменец-Подольского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшему.

Напомним, полицейские Прикарпатья возбудили уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля на автодороге государственного значения Н-09 "Мукачево – Львов" между селами Ямница и Угринов Ивано-Франковского района. Пострадали 18 человек.