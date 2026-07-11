Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды, а где будет до +28°

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине в воскресенье, 12 июля, прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В некоторых регионах воздух прогреется до +28 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.



По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +9…+14°, днем – +20…+25°.

В южных и юго-восточных областях ночью ожидается +13...+18°, а днем столбики термометров поднимутся до +23...+28°.

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14 °, днем 20-25 °; в Киеве ночью 12-14 °, днем 22-24 °.

Напомним, в начале мая в Киев пришло метеорологическое лето на неделю раньше нормы. Специалисты зафиксировали постоянный переход температуры через отметку +15°С.