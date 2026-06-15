Король без короны: политический портрет Дональда Трампа

14 июня – День рождения Президента США Дональда Трампа. И не просто день рождения, это юбилей – ровно 80 лет

14 июня – День рождения Президента США Дональда Трампа. И не просто день рождения, это юбилей – ровно 80 лет

Фотоколлаж: соцсети

Дональд Трамп является самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим пост президента США.

К моменту второй инаугурации на пост президента США его возраст составлял 78 лет 7 месяцев. По этому показателю он чуть-чуть, но опередил Джо Байдена, которому на время инаугурации было 78 лет 2 месяца. При этом следует отдать должное Дональду Трампу, он является одним из самых энергичных президентов США: проводит многочасовые митинги, часто осуществляет несколько публичных мероприятий в день, активно общается с прессой. Правда, это не каждый день. И на уикенд он предпочитает гольф или другие развлечения, чем свои президентские обязанности.

Трамп стал вторым Президентом США после Гровера Кливленда (который был во главе США еще в конце XIX в.), вернувшегося в Белый дом после перерыва в один президентский срок. После поражения на президентских выборах 2020 года многие списали Трампа с политических счетов. Но он смог взять реванш и вернулся в президенты США. В спорте это называется волевая победа. Победы после поражения иногда еще называют возвращением – comeback. У Трампа возвращение в 2024 году было почти триумфальным.

На мой взгляд, Дональд Трамп – самый необычный, самый оригинальный Президент США. В чем он отличается от всех предшественников?

Прежде всего тем, что он – президент-миллиардер и шоумен.

До первого избрания на пост Президента США в 2016 году Трамп никогда не занимал государственные должности и не служил в вооруженных силах. Он пришел в политику как бизнесмен и медийная личность.

Во-вторых, для него присуще постоянное нарушение политических традиций. Он не реформатор, а скорее разрушитель. Он сплошное политическое землетрясение и для США и для всего мира.

За последние 150 лет он был первым Президентом США, который так сильно раскалывает США в политическом и идеологическом смысле.

Одним из смыслов своего президентства он видит войну с разными американскими институтами, олицетворяющими разделение власти в США, систему сдерживаний и предпочтений, с тем, что иногда называют "глубинным государством (deep state)".

Наиболее остроумный афоризм, который все равно нравится и поклонникам, и критикам Трампа:

"Трамп не нарушает правила американской политики. Он каждое утро проверяет, существуют ли они еще".

Однако и оппоненты Трампа отвечают ему "взаимностью". Дональд Трамп – единственный президент в американской истории, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

Дональд Трамп демонстрирует очень персонализированный стиль власти. Пожалуй, это первый Президент США, который не скрывает, что ему нравится, когда его сравнивают с королем или даже императором.

Еще один определяющий признак политического стиля Трампа – прямая связь с избирателями через медиа, особенно через собственную социальную сеть. Он опирается на массовое популистское движение, которое называют MAGA по лозунгу именно Трампа – "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова большой). И это движение идеологически сформировал сам Трамп.

Он способен доминировать в информационном пространстве почти каждый день. Он главный ньюзмейкер мира.

В то же время он является самым непредсказуемым президентом США. Его мнение и его решение могут меняться даже в течение дня. Трамп использует бизнес логику во внешней политике, часто густо и во внутренней тоже. Бизнес-выгода для него является более значимым фактором, чем ценности, а иногда даже важнее, чем интересы США. Он первый Президент США за последние сто лет, пренебрежительно относящийся к демократическим и либеральным ценностям.

Он хочет, чтобы его воспринимали как величайшего миротворца, но он стал Президентом войны и в прямом и переносном смысле.

И, пожалуй, никогда в истории США не было такого самовлюбленного Президента. И никогда не было такого культа личности, такого тщеславия в администрации США для действующего Президента Соединенных Штатов. И это не просто удивительно, а иногда и стыдно наблюдать.

Трамп считает себя величайшим Президентом США. Так ли это на самом деле? Конечно нет.

Франклин Делано Рузвельт четырежды избирался Президентом США, преодолел самый большой экономический кризис в США, выиграл Вторую мировую войну. Джордж Вашингтон выиграл войну за независимость и стал одним из основателей США. Аврам Линкольн отменил рабство в США, выиграл Гражданскую войну, сохранил единство США. У Трампа и близко нет таких достижений. Скорее наоборот. Многие считают его самым худшим Президентом в истории США.

Трамп и Украина

В силу разных обстоятельств, в первую очередь в результате российско-украинской войны, тема Украины стала значимой для Трампа, а для Украины значимой стала политика Трампа в отношении Украины.

Отношение Трампа к Украине

Отношение Трампа к Украине очень противоречиво. В отличие от большинства других стран мира он знает Украину, не путает ее с другими странами. Но у него нет эмоционального отношения к Украине. Скорее это прагматично-циничное отношение.

И все же иногда в отношении к Украине у Трампа есть определенная эмоция – эмоция раздражения. Трамп не скрывал раздражение действиями украинской власти и лично Президента Зеленского. Для Трампа Украина, вернее война в Украине, это проблема, которую нужно закрыть, и не важно, что ценой уступок со стороны Украины. Но украинцы не согласны на такой путь завершения войны. И это тоже раздражает Трампа.

Многие считают Трампа пророссийским, соответственно и антиукраинским. На мой взгляд, это упрощенная точка зрения.

Трамп не является противником Украины, но и не является ее сторонником. Для него Украина это лишь один из элементов большой геополитической игры, которую следует завершить на условиях, отвечающих американским интересам в его видении.

Отношение украинцев к Трампу

Показательно и отношение украинцев к Трампу, и как оно менялось.

По данным КМИС (Киевского международного института социологии) в декабре 2024 года, еще до вступления Трампа в должность Президента США, 54% украинцев считали, что для Украины хорошо, что Трамп станет президентом США; только 21% считали, что это плохо. Но уже в марте 2025 года, как раз после спора в Овальном кабинете Белого Дома, только 19% респондентов считали президентство Трампа хорошим для Украины; 73% сочли это плохим. То есть через несколько месяцев в Украине произошел настоящий обвал положительных ожиданий относительно Трампа.

В декабре 2025 – январе 2026 74% украинцев считали, что для Украины плохо, что Трамп является Президентом США; только около 16% оценивали это положительно.

То есть, негативная оценка не только сохранилась, но и стала стабильной.

КМИС прямо связывает это с разочарованием украинцев в политике новой американской администрации по поводу российско-украинской войны. Значительная часть украинцев стала считать, что Вашингтон больше давит на Украину, чем на Россию, и склоняет Киев к уступкам.

По состоянию на 2025-2026 годы преобладает не просто настороженность, а определенно негативное отношение к президентству Трампа в контексте украинских интересов.

Каким будет финал президентства Трампа?

Трампу уже 80, но он отработал только треть своей второй президентской каденции. А что дальше? И главный вопрос, который обсуждается в этом контексте: доработает ли Трамп свой второй президентский срок до конца? Речь идет не только о физических препятствиях (возраст, здоровье), но и о политических обстоятельствах его дальнейшего президентства. Если республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс США, то Трамп может вновь предстать перед угрозой импичмента.