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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
15 июня 2026, 09:14

Особенности формирования словарного запаса в украинском и русском языках: три гипотезы

15 июня 2026, 09:14
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Почему у украинского языка больше слов, чем у русского, за счет нюансированных синонимов?
Почему у украинского языка больше слов, чем у русского, за счет нюансированных синонимов?
Фото: chas.cv.ua
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Моя гипотеза.

1. Русский язык возник как поддержанный государством язык объединения разнородных групп, которые не образовывали естественный языковой континуум, а были собраны в результате процессов создания государства. Поэтому русский язык вынужденно имел низкий контекст, иными словами, надо было говорить четко, однозначно и понятно, чтобы найти общий язык с довольно различными людьми. В такой ситуации не до тонких нюансов ощущений. (Примерно такая же разница между американским английским, обслуживавшим очень пестрое общество, и британским английским. В Америке были места и времена, где, если тебя не поймут, можно и пулю получить. См. Эрин Мейер "Культурная карта".)

2. Достаточно большая диалектическая мозаичность в пределах украинского языкового континуума со значительным межрегиональным обменом порождает включение в языковое употребление всех возможных слов, с последующим закреплением семантической разницы между ними (иногда искусственно). Другими словами, естественность возникновения обширного словаря способствует образованию синонимических рядов.

3. Горизонтальное сетевое общество нуждается в гораздо более нюансированном языке, чтобы найти общий язык. Иными словами, если твоя жизнь зависит не столько от государства (тем более, что его нет или оно чуждо), сколько от собратьев и посестер, то нюансы важны.

Это только гипотезы. Спорьте.

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Украина РФ язык гипотеза синонимы
 
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