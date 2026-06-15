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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
15 июня 2026, 10:56

Проблемы украинской ПВО и удары по Москве: экономика баллистики побеждает противоракеты

15 июня 2026, 10:56
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Фото: ГСЧС
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Давайте спокойно, без пропаганды и хайпа разберемся, что происходит.

Во-первых, если мы можем ярко зажигать вражеские НПЗ и контролировать логистику дронами на оккупированном юге, то враг может атаковать дронами и ракетами наши города. Это – война.

Во-вторых, атака состоялась в преддверии саммита G7, и это еще и послание путина участникам встречи, свидетельство его "желания мира".

В-третьих, россия все больше и чаще применяет баллистические ракеты, подражая опыту Ирана, который относительно дешевой и массовой баллистикой переиграл Штаты, Израиль и их союзников, потому что противоракеты, антибаллистика – это значительно более дорогие вещи, которые не могут конкурировать с баллистикой в количестве.

Поэтому нам никогда не будет хватать ракет-перехватчиков, и никогда никто не сможет сделать "дешевый" и массовый антибалистический щит – потому что каждая противоракета по стоимости и сложности стоит с десяток баллистических ракет.

Четвертое, и это очень важно – много разрушений нанесено было не ракетами, а дронами. Чтобы надежно защитить от дронов и крылатых ракет Киев и другие города, нам нужны зенитно-ракетные системы малой дальности с дешевыми ракетами, вроде российского "Панциря", британского Martlet, или украинского ЖК-10, от КБ "Луч", работы над которым вышли на финальную стадию.

К сожалению, два года назад наверху было решено что дроны-перехватчики это "идеальное оружие", потому что относительно дешевое, доступное, на него легко заработать миллиарды, не имея ни серьезных компетенций, ни опыта, ни оборудования.

В итоге мы (они) создали многочисленные дроновые войска ПВО, которые, как руководимые людьми пушки в фильме "Матрица.Революция", всегда имеют ограничения – один человек управляет одним дроном, и пытается сбить один "Шахед", а "Панцирь" за несколько минут запускает 48 зенитных ракет.

Поэтому, кстати, там, где много "Панцирей", украинские дроны беспомощны, и с марта 2025 года (когда наше подразделение атаковало москву), ни один другой украинский дрон до центра москвы не долетал. Хотя уже были потрачены для выполнения этой миссии тысячи файерпринтов на сотни миллионов долларов.

Зачем нам москва?.. Все прекрасно понимают, и наши руководители, и западные союзники, и знает сам путин, что игла кощеевой смерти находится в москве: сколько бы мы не жгли НПЗ – ему до лампочки.

Москва – это сакральный город, это самая большая "скрепа"; и если бы мы накануне саммита G7 сделали то, что сделал путин с Киевом – у нас были бы совсем другие "карты на руках".

Поэтому, кстати, не будет никакого эффекта от украинской баллистики, которую "уже вот-вот обещает" один известный медийный персонаж, потому что в Москве наверняка сконцентрировано наибольшее количество противоракет комплексов С-300/400/500. Чтобы пробить этот щит, нужны тысячи баллистических ракет, а в ближайшее время их не будет.

Единственный способ прорвать ПВО москвы, наказать путина и заставить его к миру – это атаковать москву маленькими, малозаметными дронами. Такие дроны у нас есть, они доказали свою высокую эффективность, но по требованию всем известного производителя дронов и ракет производство дронов и подразделение, которое их запускало, было уничтожено.

Поэтому, когда путин безнаказанно бомбит Киев и другие украинские города, а война никак не заканчивается, помните, что в этом виноват не только путин, но и наши родные предатели и мародеры, зарабатывающие миллиарды долларов на войне.

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Украина война обстрелы фронт разрушения
 
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