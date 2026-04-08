Прокурори передали до суду справу стосовно вже колишньої працівниці дитячого центру реабілітації у Білгород-Дністровському районі. 48-річну жінку звинувачують у катуванні вихованця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у грудні 2025 року між вихователькою та 6-річним хлопчиком виник конфлікт. Інцидент стався, коли дитина відмовилась виконати прохання тепліше одягнутися у холодному приміщенні. У відповідь жінка стягнула його з дивана, вдарила по голові та силоміць потягла за руки сходами. Внаслідок цього хлопчик отримав численні забої та садна.

Слідство встановило, що навіть попри плач дитини і прохання зупинитися, жінка продовжувала свої дії.

Після інциденту виховательку відсторонили від роботи, пізніше вона звільнилася за власним бажанням.

Жінці інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Їй загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, подія сталася наприкінці минулого року в одному з центрів реабілітації дітей на Одещині. Виховательці оголосили підозру у січні.