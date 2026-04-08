07:18  08 квітня
Вбивство українця на Балі: детектив розповів про роль спецслужб
01:35  08 квітня
"Я відчуваю ненависть": українська модель розповіла, як росіяни вбили її батька
00:55  08 квітня
Співачка Lida Lee зізналась, які побачення влаштовує для неї Даніель Салем
08 квітня 2026, 08:54

Била та тягла по сходах: на Одещині судитимуть виховательку за знущання з 6-річної дитини

Фото: ОГП
Прокурори передали до суду справу стосовно вже колишньої працівниці дитячого центру реабілітації у Білгород-Дністровському районі. 48-річну жінку звинувачують у катуванні вихованця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у грудні 2025 року між вихователькою та 6-річним хлопчиком виник конфлікт. Інцидент стався, коли дитина відмовилась виконати прохання тепліше одягнутися у холодному приміщенні. У відповідь жінка стягнула його з дивана, вдарила по голові та силоміць потягла за руки сходами. Внаслідок цього хлопчик отримав численні забої та садна.

Слідство встановило, що навіть попри плач дитини і прохання зупинитися, жінка продовжувала свої дії.

Після інциденту виховательку відсторонили від роботи, пізніше вона звільнилася за власним бажанням.

Жінці інкримінують катування (ч. 1 ст. 127 КК України). Їй загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, подія сталася наприкінці минулого року в одному з центрів реабілітації дітей на Одещині. Виховательці оголосили підозру у січні.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
У Миколаєві патрульний побив адвоката: суд призначив 4 роки ув'язнення
08 квітня 2026, 08:55
"Гастролі" в один бік: викрито схему втечі за кордон під виглядом музикантів
08 квітня 2026, 08:38
У річці на Полтавщині знайшли тіло чоловіка
08 квітня 2026, 08:36
РФ запустила по Україні майже 180 безпілотників: є влучання на 12 локаціях
08 квітня 2026, 08:25
На Рівненщині третю добу шукають зниклого 4-річного хлопчика
08 квітня 2026, 08:20
ДТП на трасі на Вінниччині: троє людей потрапили до лікарні
08 квітня 2026, 08:12
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
08 квітня 2026, 08:08
Нічна атака дронів на Одещину: ворог поцілив у портову інфраструктуру
08 квітня 2026, 07:58
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, троє поранені
08 квітня 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »