06 апреля 2026, 09:12

Четыре попадания по энергообъектам: большинство районов Черниговщины обесточены

Иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью и утром 6 апреля враг ударил по энергообъектам на Черниговщине – было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая потребность", – рассказал глава ОВА.

Отмечается, что энергетики начнут работать над восстановлением, когда разрешит ситуация с безопасностью.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что утром российские военные снова ударили беспилотником по Чернигову.

"БпЛА врага попал в промышленный объект города", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших отсутствует, последствия разрушений уточняются.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области без света остались около 340 тысяч абонентов.

Чернигов война обстрелы промышленные объекты беспилотники
