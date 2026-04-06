Четыре попадания по энергообъектам: большинство районов Черниговщины обесточены
Ночью и утром 6 апреля враг ударил по энергообъектам на Черниговщине – было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
"Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая потребность", – рассказал глава ОВА.
Отмечается, что энергетики начнут работать над восстановлением, когда разрешит ситуация с безопасностью.
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что утром российские военные снова ударили беспилотником по Чернигову.
"БпЛА врага попал в промышленный объект города", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших отсутствует, последствия разрушений уточняются.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области без света остались около 340 тысяч абонентов.