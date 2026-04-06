Вночі 6 квітня російські військові вдарили по енергетичному обʼєкту в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

"Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу", – зазначили у ДТЕК.

Фахівці працюють на місці: розбирають завали та проводять відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вночі і зранку 6 квітня ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині – було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.