Стрілянина в Одесі: поранені патрульні - в поліції зробили офіційну заяву

Раніше в соцмережах повідомляли про стрілянину в Одесі. Тепер у поліції розповіли, що сталось насправді

За словами правоохоронців, інцидент стався під час перевірки документів у водія. Чоловік несподівано відкрив вогонь. Внаслідок цього двоє патрульних дістали поранень. Зараз їм надають медичну допомогу.

"Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в соцмережах місцеві жителі повідомляли про стрілянину в Одесі. Очевидці публікували кадри з місця подій.