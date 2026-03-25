Днем 24 марта в полицию поступило сообщение о заминировании одного из учебных заведений Измаила

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли полицейские и медики. Из здания эвакуировали работников, а территорию была тщательно обследовали. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Полицейские быстро установили псевдоминера. Им оказался 15-летний ученик этой школы.

Парень признался, что хотел просто пошутить. Полиция изъяла его мобильный телефон как вещественное доказательство.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о взрыве). Поскольку парень еще не достиг возраста уголовной ответственности, суд может назначить ему принудительные меры воспитательного характера.

Полиция призывает родителей и учителей объяснять детям, что такие "шутки" незаконны и создают реальную угрозу безопасности людей.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который "заминировал ТЦК". На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что работники ТЦК неоднократно забирали его для мобилизации, хотя он показывал им документы, что не может быть мобилизован. Поэтому он решил "проучить их".