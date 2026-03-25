Вдень 24 березня до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з навчальних закладів Ізмаїла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце події прибули поліцейські та медики. З будівлі евакуювали працівників, а територію ретельно обстежили. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Поліцейські швидко встановили псевдомінера. Ним виявився 15-річний учень цієї школи.

Хлопець зізнався, що хотів просто пожартувати. Поліція вилучила його мобільний телефон як речовий доказ.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вибух). Оскільки підліток ще не досяг віку кримінальної відповідальності, суд може призначити йому примусові заходи виховного характеру.

Поліція закликає батьків та вчителів пояснювати дітям, що такі "жарти" є незаконними та створюють реальну загрозу безпеці людей.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудити чоловіка, який "замінував ТЦК". На суді чоловік розкаявся. Він розповів, що працівники ТЦК неодноразово забирали його для мобілізації, хоча він показував їм документи, що не може бути мобілізований. Тому він вирішив "провчити їх".