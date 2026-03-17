17 березня 2026, 11:58

Коригував удари по Одесі: у лавах Держприкордонслужби викрили російського "крота"

17 березня 2026, 11:58
Фото: СБУ
СБУ затримала ще одного агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста. Використовуючи агентурні дані, росіяни сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в "обхід" української ППО.

Серед основних "цілей" РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

Агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому росіяни готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ – завербованого мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
