Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста. Використовуючи агентурні дані, росіяни сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в "обхід" української ППО.

Серед основних "цілей" РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

Агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому росіяни готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ – завербованого мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру.