11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 січня 2026, 10:04

На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж

31 січня 2026, 10:04
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одеській області через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж. Станом на ранок без світла залишаються споживачі п’яти районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії і ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки.

Раніше в Укренерго попередили про графіки відключення світла на 31 січня. В останній день січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відео аварія Одеська область ДТЕК електромережі
7000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови
30 січня 2026, 18:13
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
30 січня 2026, 10:40
На Одещині чоловік побив палицею безпритульного пса
29 січня 2026, 13:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43
Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26
У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09
Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
31 січня 2026, 11:29
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня 2026, 11:03
Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну
31 січня 2026, 10:56
Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України
31 січня 2026, 10:24
Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
31 січня 2026, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »