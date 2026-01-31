На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеській області через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж. Станом на ранок без світла залишаються споживачі п’яти районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії і ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки.

Раніше в Укренерго попередили про графіки відключення світла на 31 січня. В останній день січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).