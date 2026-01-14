На Одещині 11-річний хлопчик скинув собаку зі схилу

Фото: Нацполіція

14 січня в соціальних мережах поширили інформацію про дитину, яка кинула зі схилу собаку. Правоохоронці з'ясували, що сталось

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці натрапили у соцмережах на відео, де в одному із сіл Саф’янівської громади розкручує тварину на повідку та скидає її зі схилу. З'ясувалось, що це був 11-річний хлопчик. За словами дитини, він все сприймав як гру. На щастя, з твариною зараз все добре.

Проте на матір хлопчика склали протокол щодо жорстокого поводження з твариною. Жінці загрожує штраф у розмірі 1 700 гривень.

"Поліція наголошує: за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що тягне за собою покарання від штрафу до позбавлення волі", - повідомили в поліції.

