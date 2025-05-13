Пограничники задержали жителя Одессы, который за 3500 долларов делал "бронь" от мобилизации

фото: ГПСУ

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 34-летнего одессита, который способствовал военнообязанным мужчинам во избежании призыва

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Злоумышленник обещал своим "клиентам" повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки с целью оформления так называемого "бронирования". Также он обещал "клиентам" доставить их на государственную границу.

Стоимость такой услуги составила 3500 долларов.

Злоумышленник был задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием".

Напомним, житель Одесщины может сесть на 7 лет за незаконную переправку мужчин за границу.