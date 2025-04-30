В Одесской области чиновник в/ч отправил бойцов делать ему ремонт квартиры вместо службы на передовой
Командир одной из воинских частей Одесской области, использовавший четырех подчиненных бойцов для личных нужд, получил подозрение
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
В декабре 2024 года чиновник в/ч направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в Подольске, которую оформил на мать гражданской жены. В декабре 2024 – апреля 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д.
Несмотря на отсутствие на службе, бойцы получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.
В это же время другие военные части выполняли боевые задания на передовой.
Правоохранители задержали командира прямо в квартире, где он делал ремонт.
Подполковнику объявили подозрение, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Решается вопрос об избрании командиру меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги, которые выделялись на перевозку тел погибших защитников.