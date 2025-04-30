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30 апреля 2025, 12:42

В Одесской области чиновник в/ч отправил бойцов делать ему ремонт квартиры вместо службы на передовой

30 апреля 2025, 12:42
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Командир одной из воинских частей Одесской области, использовавший четырех подчиненных бойцов для личных нужд, получил подозрение

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В декабре 2024 года чиновник в/ч направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в Подольске, которую оформил на мать гражданской жены. В декабре 2024 – апреля 2025 года бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д.

Несмотря на отсутствие на службе, бойцы получали боевые выплаты. В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

В это же время другие военные части выполняли боевые задания на передовой.

Правоохранители задержали командира прямо в квартире, где он делал ремонт.

Подполковнику объявили подозрение, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании командиру меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге чиновники разворовывали деньги, которые выделялись на перевозку тел погибших защитников.

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