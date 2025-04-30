Командир однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб, отримав підозру

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

У грудні 2024 року посадовець в/ч направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в Подільську, яку оформив на матір цивільної дружини. Протягом грудня 2024 – квітня 2025 року бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри відсутність на службі, бійці отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Правоохоронці затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

Підполковнику оголосили підозру, йому загрожує до 12 років вʼязниці.

Наразі вирішується питання щодо обрання командиру запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі посадовці розкрадали гроші, які виділялись на перевезення тіл загиблих захисників.