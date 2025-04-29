Житель Одесской области может сесть на 7 лет за торговлю гранатами

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Полицейские предъявили обвинение 39-летнему жителю Одесской области и отправили его на скамью подсудимых

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В конце февраля оперативники и следователи территориального подразделения полиции разоблачили незаконные действия жителя региона, установив, что он подыскивает покупателя двух гранат. Злоумышленника задержали, как только он нашел "клиента", договорился с ним о встрече и продал боеприпасы.

Муж признался, что гранаты ему достались от родственника после его смерти. Их он хранил по месту своего проживания, а затем решил продать, чтобы заработать денег. Теперь горе-бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата.