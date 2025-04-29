Житель Одещини може сісти на 7 років за торгівлю гранатами
Поліцейські висунули обвинувачення 39-річному жителю Одеської області і відправили його на лаву підсудних
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Наприкінці лютого оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції викрили незаконні дії жителя регіону, встановивши, що він підшукує покупця двох гранат. Зловмисника затримали, щойно він знайшов "клієнта", домовився з ним про зустріч і продав боєприпаси.
Чоловік зізнався, що гранати йому дістались від родича після його смерті. Їх він зберігав за місцем свого мешкання, а згодом вирішив продати, аби заробити грошей. Тепер горе-бізнесмену загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата.