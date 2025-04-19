Фото: прокуратура

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Йдеться про російський удар по Одесі 18 квітня близько о 22:00. Окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі області.

Зруйновано і пошкоджено складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі. Правоохоронці оглядають руйнування та встановлюють всі наслідки.

Нагадаємо, 17 квітня росіяни обстріляли артилерією Нікополь. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків віком 56 та 61 років. Також п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та зупинка громадського транспорту.