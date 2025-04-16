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16 квітня 2025, 23:55

В Одесі чоловік регулярно бив двомісячну доньку та дворічного сина

16 квітня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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В Одесі будуть судити чоловіка, який систематично бив маленьких дітей. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України в Одеській області, передає RegioNews.

В Одесі будуть судити 27-річного чоловіка, який систематично бив двомісячну доньку та дворічного сина. Одного разу він завдав їм тілесні пошкодження різного ступеня тяжкості.

За словами правоохоронців, інцидент стався восени 2024 року. Тоді стало відомо, що батько протягом двох місяців бив донечку, коли та плакала. Таким чином він "заспокоював" немовля.

24-річна мати дитини викликала "швидку", коли стан дитини погіршився. Вона сказала, що вона просто боялась протистояти своєму чоловіку.

У поліції повідомили, що також обстежують в лікарні дворічного хлопчика. У нього, попередньо, закритий перелом стегна. Також у хлопчика діагностували закритий перелом стегнової кістки, садна та синці. У дівчинки - множинні синці, закриті переломи ребер, забої легень та головного мозку, що призвело до коми.

Зараз дітей відправили до державного дитячого закладу. 27-річному чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області побили трирічну дитину. Підозрюють, що це міг зробити вітчим. Правоохоронці почали розслідування та шукають свідків.

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