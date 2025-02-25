На Одещині директора КП підозрюють у недбалості, що призвела до масштабних пожеж на звалищі

фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині директор комунального підприємства став фігурантом кримінальної справи через масштабні пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селі Доброжанове. Його підозрюють у службовій недбалості та порушенні екологічних норм, що призвело до забруднення повітря небезпечними речовинами та створило загрозу для людей і довкілля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що посадовець не виконував своїх обов’язків із контролю за роботою сміттєзвалища. Він не забезпечив належну охорону території, не проводив протипожежні заходи та не контролював рівень біогазу, який утворюється внаслідок розкладання відходів.

Через ці порушення у червні 2023 року на полігоні спалахнула масштабна пожежа, яка тривала 11 днів. Вогонь поширився на понад 1 гектар, спричинивши викид токсичних речовин у повітря. У вересні ситуація повторилася – нове загоряння, посилене сухою погодою та сильним вітром, охопило 0,28 гектара. Ліквідація пожежі тривала дев'ять годин.

Обидві надзвичайні ситуації спричинили значне забруднення повітря, а екологічна шкода сягнула понад 4,7 млн гривень.

Посадовцю інкримінують службову недбалість та порушення правил екологічної безпеки. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці оцінюють всі наслідки екологічної катастрофи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті горіли сміттєзвалища.