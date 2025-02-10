В Киевской области произошел пожар на территории базы отдыха
Пожар произошел 9 февраля около 17:30 на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На момент прибытия спасателей горела баня, была угроза распространения огня на комплекс отдыха. Огнеборцы за полтора часа ликвидировали пожар на площади 100 кв.м.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 6 февраля в селе Фастовец в Киевской области произошел масштабный пожар: горел центр управления отходами. Площадь пожара составила 400 кв.м.
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