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27 января 2025, 18:07

Хотели бежать в Молдову: в Одесской области задержали авто с четырьмя мужчинами

27 января 2025, 18:07
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фото: ГПСУ
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На днях пограничники задержали пособника незаконной переправки мужчин через границу с четырьмя "клиентами"

Об этом сообщает Госпогранслужба , передает RegioNews.

Недалеко от одного из населенных пунктов Подольского района пограничники остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся в направлении границы с Молдовой. В нем находились водитель, житель Одесского района, и четверо пассажиров – жители Киева и Полтавы. Они "купили билеты за границу" у админа телеграмм-канала.

Правоохранители установили, что водитель, действуя в сговоре с другими лицами, пытался переправить мужчин вне пунктов пропуска через госграницу. Забрав двух клиентов в Николаевской области и еще двух – в Одесской области, направился к участку границы. После того, как он подвез их к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы, последние должны были самостоятельно его пересечь.

Как выяснилось, за эти услуги клиенты заплатили организатору по 2300 долларов с каждого, из которых каждый внес 1900 заранее на криптокошелек, а остальные должны были передать по прибытии. На месте у водителя изъяли часть денег, полученных за перевозку, и автомобиль.

В отношении пассажиров пограничники составили админпротоколы.

Пособника задержали. Ему объявили подозрение. Суд взял фигуранта под стражу с возможностью залога 242 800 гривен.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Напомним, ранее в Карпатах нашли двоих мужчин, которые хотели попасть в Румынию. Они три дня бродили по горам и чуть не замерзли.

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