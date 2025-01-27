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27 січня 2025, 18:07

Хотіли втекти в Молдову: на Одещині затримали авто з чотирма чоловіками

27 січня 2025, 18:07
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фото: ДПСУ
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Днями прикордонники затримали пособника незаконного переправлення чоловіків через кордон з чотирма "клієнтами"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Неподалік одного з населених пунктів Подільського району прикордонники зупинили автомобіль Mitsubishi Lancer, що рухався в напрямку кордону з Молдовою. В ньому перебували водій, житель Одеського району, та четверо пасажирів – мешканці Києва і Полтави. Вони "купили білети за кордон" у адміна телеграм-каналу.

Правоохоронці встановили, що водій, діючи у змові з іншими особами, намагався переправити чоловіків поза пунктами пропуску через держкордон. Забравши двох клієнтів в Миколаївській області та ще двох – на Одещині, направився до ділянки кордону. Після того, як він підвіз їх до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону, останні мали б самостійно його перетнути.

Як з’ясувалося, за ці послуги клієнти заплатили організатору по 2300 доларів з кожного, з яких кожний вніс 1900 наперед на криптогаманець, а решту мали передати після прибуття. На місці у водія вилучили частину грошей, отриманих за перевезення, та автомобіль.

Відносно пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи.

Пособника затримали. Йому оголосили підозру. Суд взяв фігуранта під варту з можливістю застави в 242 800 гривень.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, раніше у Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії. Вони три дні блукали горами й ледь не замерзли.

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